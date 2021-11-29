Коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Жителей столицы просят воздержаться от нахождения на улицах города из-за ожидающегося ухудшения в ночь на вторник погоды. Коммунальные службы готовы к ликвидации последствий ливней и снегопада, сообщается в понедельник в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий. <...> Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. На улице быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 30 ноября в отдельных районах города может выпасть до 15 мм осадков в виде дождя. Температура воздуха составит от 2 до 4 градусов. Возможно усиление ветра с порывами до 18 м/с.

Как уточняется в сообщении, утром 30 ноября сильные порывы ветра сохранятся, а дождь сменится снегом. Прирост свежевыпавшего снега местами может составить до 2 см. Ожидаются переходы температуры воздуха через 0°С, что может способствовать образованию гололедицы. Всего за сутки может выпасть более трети месячной нормы осадков.

"На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника и организовано дежурство бригад ГУП "Мосводосток". Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов", - отмечается в сообщении.