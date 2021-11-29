"Владимир Наумов был предан кинематогрфу безраздельно"

Свои соболезнования родным и близким кинематографиста выразили его коллеги, а также политические и общественные деятели.

Народный артист россии Игорь Костолевский заявил, что Наумов был режиссером особой школы с особым отношением к жизни. "Это очень горькая новость, потому что уходит целая цивилизация советских режиссеров, это особая школа и особые люди", - сказал актер.

Он выразил благодарность Наумову за работу в ленте "Тегеран-43". "Я очень благодарен Владимиру Наумовичу за то, что он меня взял в эту картину. Я ему благодарен за то, что снимался с потрясающими артистами: Джигарханяном, Филозовым. Он открыл для меня мир, я снимался с Аленом Делоном, Курдом Юргенсом и другими замечательными артистами. И, конечно, это Наташа Белохвостикова - замечательная актриса, но самое главное - она удивительный, чудесный человек", - поделился Костолевский.

Он признался, что жизнь этой пары для него была примером. "Их жизнь всегда была для меня неким примером, ориентиром, потому что то отношение другу к другу, которое они пронесли через всю жизнь, это бывает не так часто. Они исповедовали действительно какие-то очень вроде бы простые, но необходимые, важные человеческие ценности. Это люди особой культуры, особого поведения и какого-то особого отношения к жизни", - отметил артист.

"Я хочу выразить глубокие соболезнования Наташе, всей ее семье и сказать еще раз, что это очень-очень горько", - добавил собеседник агентства.

"Работал всю жизнь"

Наумов был предан кинематографу и остается одним из самых достойных мастеров российского кино, сообщил президент фестиваля российского кино "Окно в Европу", заслуженный деятель искусств РФ, киновед Армен Медведев.

"Владимир Наумов - это последний из ушедших того славного поколения советских кинематографистов, которые пришли во время оттепели, сняли свои первые самостоятельные работы. Они были яркими. Он работал всю жизнь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, фильмы, снятые Наумовым вместе с институтским товарищем Александром Аловым, всегда отличались какой-то остротой формы, оригинальностью замысла. "Это относилось и к раннему фильму "Тревожная молодость", и к фильму "Павел Корчагин", который стал сразу знаменитым на всю страну, и дальнейшем их работам. Они ставили и Достоевского, ставили Булгакова, ставили Юрия Бондарева", - считает киновед.

Он отметил преданность Наумова своему делу. "Он был предан кинематографу безраздельно. Это можно объяснить: его мать много лет преподавала во ВГИКе, до старости оставалась очень красивой женщиной. Отец был оператором, снявшим один из классических наших фильмов - "Мы из Кронштадта". Володя с детства варился в кинематографе и был предан ему все эти годы. Уже когда он был больной, когда ограничены были его рабочие возможности, он думал о новом фильме - собирался снимать его по сказкам Пушкина. Интересно, что бы у него получилось", - говорит Медведев.

Он добавил, что в жизни Наумова были биографические и исторические перипетии. "Но он остается одним из самых достойных мастеров нашего кино, много в кинематограф вложивших. За это ему вечная память и вечная слава", - сказал киновед.

"Создал свой киноязык"

Кинематографист Вадим Абдрашитов назвал Наумова выдающимся мастером, создавшим свой киноязык.

"Выдающийся мастер отечественного кинематографа! Художник, создавший свой киноязык - язык романтики и необычайной экспрессии, вместе со своим другом Аловым снявший галерею замечательных, фундаментальных отечественных фильмов, до сих пор поражающих своей художественной мощью и энергией искусства. При этом художественная палитра его была необычайно широка: от романтизма "Павла Корчагина" до экспрессии "Скверного анекдота", от саги об Уленшпигеле до политического детектива "Тегеран-43", - считает Абдрашитов.

По его словам, коллеги очень любили и чрезвычайно уважали Наумова.