В Приволжском федеральном округе за неделю выпадет до трети месячной нормы осадков

ТАСС, 29 ноября. Изменчивая погода с частыми переходами от отрицательных температур к положительным и обратно ожидается в ближайшие дни в регионах Приволжского федерального округа. Также за неделю выпадет до трети месячной нормы осадков, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Погода будет изменчивой, облачной <...>. Мы ожидаем, что количество осадков в Среднем и Верхнем Поволжье составит четверть или даже треть месячной нормы", - сказал он.

Синенков объяснил, что причиной такой погоды станет проходящий циклон с центром западнее от территории округа, то есть большая часть регионов будет находиться на его периферии. "Особенность еще и в том, что все изменения погоды будут сопровождаться сильным ветром, преимущественно юго-западным", - добавил ведущий специалист.

В сообщении, распространенном ГУ МЧС по Ульяновской области говорится, что ветер усилится до 17-20 м/с уже к вечеру понедельника и сохранится весь вторник. Ветер с порывами 15-18 м/с также ожидается в Удмуртии и Пензенской области. А в Татарстане метеорологи объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра - местами до 25 м/с, метели, снегопада и гололеда.

Этот ветер, как уточнил Синенков, поможет разогнать туманы, нависшие над некоторыми регионами Поволжья. В понедельник, например, предупреждение о неблагоприятном явлении погоды действует в Саратовской и Самарской областях. В связи с ухудшением видимости на дорогах Госавтоинспекция Саратовской области призывает всех участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов, не нарушать скоростной режим, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию. На низкую видимость на дорогах - до 500 метров - также обращают внимание автомобилистов в Татарстане и Удмуртии.

Температурные качели

Температура воздуха в регионах ПФО за неделю несколько раз будет пересекать нулевую отметку, из-за чего будет идти дождь, снег, мокрый снег или снег с дождем. В понедельник и вторник в Нижнем Новгороде погода будет дождливой и теплой - плюс пять-шесть градусов, но уже в ночь со вторника на среду на смену ей придет резкое похолодание до минус семи градусов, начнутся снегопады. Но к выходным в регионе снова потеплеет и вернется дождь. Очередное резкое понижение температуры жителям столицы Приволжского округа следует ожидать в следующий понедельник, когда столбики термометров опустятся до минус десяти градусов.

Примерно такая же погода ожидается в Кировской области, где синоптики предупреждают о гололедице, накате и снежных заносах. Но к будущему понедельнику там установится уже 15-градусный мороз. Холода и снегопады придут и в Пензенскую область, а пока там до плюс семи-восьми градусов. Еще теплее - до девяти градусов - ожидается во вторник в Саратове.

Дождь, временами сильный идет в Самаре. В четверг, когда температура опустится до минус одного-трех градусов, его сменит снег. Затем вновь воздух прогреется до плюс пяти, в воскресенье вернутся легкие морозы.

Положительные температуры ненадолго вернутся даже в Уфу и Оренбург, где в понедельник еще сохраняются морозы. Так в Башкирии воздух прогреется до плюс пяти градусов к середине недели. В воскресенье - сильные осадки в виде дождя с мокрым снегом, уточнил Синенков прогноз для Уфы. В Оренбуржье пройдут лишь небольшие осадки, так как регион находится далеко от эпицентра циклона.

Готовность дорожных и коммунальных служб

Морозы по ночам и оттепели днем привели к образованию гололедицы на тротуарах во многих крупных городах ПФО. О трудностях при передвижении пешком пишут в социальных сетях жители Уфы, Ульяновска, Оренбурга. В воскресенье в Самаре периодически шел мокрый снег, который налипал на дороги, заставляя автомобилистов снизить скорость, а пешеходов соблюдать осторожность из-за образовавшейся на тротуарах ледяной корки.

На дорогах Татарстана отмечается гололедица, местами снежные заносы и снежная каша. Ежедневно на улицы Казани, по данным мэрии города, выходит 382 дорожных рабочих и 159 единиц специальной техники, чтобы расчищать дороги и вывозить снег. В Оренбурге в работах по очистке и посыпке песком пешеходных переходов, остановок, дорожек в парках и скверах днем задействовано десять бригад, а по ночам улицы очищают около 50 единиц спецтехники.

Власти Перми из-за колебаний температуры и обильных снегопадов приняли решение о привлечении дополнительных сил для уборки улиц. Упор будет сделан на очистке парковочных карманов, пешеходных зон, а также вывозе снега, сообщает городская администрация.

Обильные осадки ожидаются и в Пензенской области. По словам министра строительства и дорожного хозяйства региона Александра Гришаева, подготовлено более 500 единиц снегоуборочной техники и заготовлено более 323 тыс. тонн пескосоляной смеси, а на автодорогах области в случае необходимости развернут 65 теплых стоянок и 40 пунктов обогрева. "Созданы запасы противогололедных материалов на притрассовых базах, а также на участках дорог с затяжными подъемами", - отметил Гришаев в ходе оперативного совещания в правительства Пензенской области.