Эксперт заявила, что число градостроительных споров в суде за 10 лет выросло в РФ втрое

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Число судебных споров по градостроительным вопросам в России за последние 10 лет выросло в три раза, сообщила в понедельник исполнительный директор фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди на форуме "Малоэтажная Россия - 2021".

"За последние 10 лет только судебные споры по градостроительным вопросам увеличились в три раза, и это число продолжает возрастать. С интенсификацией градостроительных процессов, естественно, частота случаев, когда интересы землепользователей, собственников недвижимости, застройщиков начинают пересекаться и приводить к конфликтным ситуациям, увеличивается", - сказала Полиди.

Поэтому, по ее словам, региональное регулирование проектов комплексного развития территорий (КРТ) в первую очередь должно быть направлено на снижение градостроительных конфликтов, в частности за счет повышения роли инструментов общественных обсуждений.

Кроме того, регулирование КРТ должно обеспечивать рентабельность проектов застройки - чем привлекательнее проект, тем меньше понадобится бюджетных ресурсов, пояснила эксперт. Вместе с этим все участники процесса должны получить выгоду - и собственники недвижимости, и инвесторы, и городской бюджет, и бизнес, который на этой территории располагался, отметила Полиди.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.