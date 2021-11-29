Рекорд по высадке деревьев установили в 2021 году в рамках акции "Сохраним лес"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Рекордные 70 млн деревьев высадили в рамках акции "Сохраним лес" в 2021 году. Это почти в два раза больше, чем в предыдущие годы, сообщается на сайте правительства России в понедельник.

"С каждым годом акция "Сохраним лес" привлекает все больше энтузиастов. Благодаря активности наших граждан в этом году удалось установить рекорд - высадить более 70 млн деревьев. Это почти в два раза больше, чем в прошлые годы. По традиции акцию поддержали все регионы России. Но особенно активно акция шла в регионах, пострадавших во время лесных пожаров летом этого года. Первыми лесовосстановительные работы начались в Якутии", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что в мероприятиях по всей стране приняли участие 1,3 млн человек. В этом году в акции участвовало на 200 тыс. человек больше, чем в прошлом.

Финальное мероприятие акции прошло в Крыму, где более 70 человек высадили свыше 3 тыс. саженцев ясеня в Симферопольском лесничестве.

"Самой северной точкой высадки стал Ямало-Ненецкий автономный округ, там на территории Сеяхинской школы-интерната высадили карликовые березы. Самая южная высадка состоялась в Дагестане, в предгорьях Кавказа. Самой восточной точкой стал Камчатский край, мероприятие прошло поблизости от Ключевого озера, а на западе - в Калининградской области, городе Правдинске", - отмечается в сообщении.