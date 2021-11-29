Путин поручил реорганизовать четыре научно-исследовательских института

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Четыре научно-исследовательских института будут реорганизованы в течение года, чтобы помочь технологическому развитию приоритетных отраслей экономики РФ. Соответствующий указ президента РФ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения устойчивого технологического развития и модернизации приоритетных отраслей экономики Российской Федерации постановляю: принять предложения правительства Российской Федерации о реорганизации", - говорится в документе.

Так, два института - Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт тугоплавких металлов и твердых сплавов и Научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С. В. Лебедева" - будут преобразованы из федеральных государственных унитарных предприятий в федеральные государственные бюджетные учреждения.

А Российский научно-исследовательский институт радио имени М. И. Кривошеева будет реорганизован путем присоединения к нему федерального государственного унитарного предприятия "Центральный научно-исследовательский институт связи". После этого он также будет преобразован в государственное бюджетное учреждение.

Согласно указу президента, институты будут внесены в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Правительство РФ должно провести реорганизацию в 12-месячный срок.