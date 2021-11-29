Кириенко: почти все российские вузы работают над открытием студий общества "Знание"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Практически все российские вузы включились в работу по открытию на своей базе студий научно-просветительского общества "Знание", сообщил в понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Сейчас студии [общества "Знание"] активно открываются в высших учебных заведениях, у нас очень активно включились в эту работу практически все вузы нашей страны. Более 30 тысяч минут контента уже качественно записано. Общество "Знание" стало обязательной частью всех проектов, которые связаны с детьми и молодежью", - отметил Кириенко, выступая на церемонии открытия заседания почетного жюри премии "Знание".

Он добавил, что у контента, подготовленного на студиях общества "Знания", есть спрос в том числе у подрастающего поколения. "Для нас сначала открытием было, что та самая молодежь, о которой принято считать, что они смотрят только 30-секундные ролики и большие серьезные форматы им не интересны, <...> мы с радостью и большим оптимизмом увидели, что им интересно. Только нужен честный, открытый разговор. Им нужно видеть глаза людей, а не просто смотреть заранее подготовленные пресс-релизы. Они готовы слушать очень серьезные, сложные лекции", - подчеркнул Кириенко.

В понедельник проходит заседание почетного жюри премии "Знание", которое определит лауреатов главной просветительской премии страны. Результаты будут оглашены 7 декабря. В состав почетного жюри в том числе входят помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов, глава Сбера Герман Греф, министр культуры РФ Ольга Любимова, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и ректор РАНХиГС Владимир Мау, государственный деятели, представители бизнеса, науки, культуры и искусства. Премия "Знание" учреждена с целью признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальные просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе. Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.