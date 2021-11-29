Киргизия запретит въезд граждан из стран, где имеются очаги омикрон-штамма коронавируса

БИШКЕК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Киргизии с 1 декабря запретят въезд в республику граждан из стран, на территории которых выявлены очаги распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кабинета министров республики.

"На основании сведений о новом штамме, с целью принятия мер по недопущению завоза и его дальнейшего распространения, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию в странах, где выявляются очаги заражения новым штаммом "омикрон" с целью передачи списка таких стран в Пограничную службу. Гражданам таких стран будет запрещен въезд на территорию Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Помимо этого, с 1 декабря гражданам республики и иностранцам для въезда в страну необходимо будет "в обязательном порядке сдать и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию перед прибытием в страну, независимо от статуса вакцинации".

"Министерствам и ведомствам поручено находиться в полной готовности на случай осложнения эпидемиологической ситуации в республике, связанной с новым штаммом COVID-19", - отмечается в сообщении.

С начала пандемии в Киргизии, в которой проживают около 6,7 млн человек, выявлено 183 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 177,8 тыс. жителей выздоровели, 2,7 тыс. скончались. Вакцинацию двумя дозами препарата от коронавируса в республике прошли около 890 тыс. жителей.