УрФУ в качестве эксперимента переводит часть студентов на гибридный формат обучения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет переходит на гибридный формат обучения в качестве эксперимента. В очном формате с соблюдением санитарных норм будут проводится лабораторные и исследовательские работы, сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее университет перевел студентов на дистанционное обучение с 15 ноября до конца года.

"С 1 декабря часть студентов вернутся в аудитории, несмотря на введенный до конца календарного года дистант. Дирекция по образованию апробирует формат проведения лекций одновременно в очном и дистанционном форматах. <…> Участие в эксперименте принимают институт экономики и управления; физической культуры, спорта и молодежной политики; естественных наук и математики, а также психологи и лингвисты гуманитарного института", - говорится в сообщении.

В вузе отмечают, что запрос на новый формат есть как со стороны студентов, так и преподавателей, не удовлетворенных качеством проведения занятий в дистанте. Те из ребят, кто уже уехал в родные города за пределами региона, могут оставаться дома и подключаться к парам удаленно. Остальным институтам рекомендовали организовать обучение так же, в том числе и для старших курсов, при наличии аудиторий с мультимедийным оборудованием.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 178 564. Общее число выписанных достигло 156 339, общее число смертей - 8 394.