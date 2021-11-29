СМИ: непризнание "Спутника V" создает дополнительные логистические проблемы в ФРГ

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Непризнание сертификатов о вакцинации против COVID-19 российским препаратом "Спутник V" в Европе может еще больше усугубить перебои с поставками товаров в Германии, создавая дополнительные логистические проблемы. Об этом в понедельник сообщила газета Die Welt со ссылкой на немецких экспертов.

По информации издания, введение правила 3G в ФРГ, согласно которому доступ во многих отраслях предоставляется только привитым западными вакцинами, переболевшим и имеющим отрицательные результаты теста на ковид, создало дополнительные проблемы для экспедиторов. Как поясняет газета, большое количество водителей грузовых автомобилей из Восточной Европы привиты российской вакциной, которая пока не признана в ЕС. Они вынуждены, несмотря на прохождение вакцинации, постоянно сдавать тесты на ковид, что создает дополнительные сложности, особенно для фирм среднего и малого звена, в то время как крупные экспедиторские компании имеют возможность проводить тестирование на месте.

Ситуацию усугубляет и то обстоятельство, что до сих пор не ясно, кто в ФРГ уполномочен проводить и подтверждать тесты на COVID-19. "Для этого (решения проблемы с тестами на коронавирус - прим. ТАСС) нам необходимо общенациональное регулирование", - заявил изданию глава Федеральной ассоциации грузовых перевозок, логистики и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт.

По его словам, некоторые региональные фирмы вводят даже правило 2G (доступ только для привитых и выздоровевших). "В том случае, если будут введены дополнительные ограничения [в связи с усугублением эпидемиологической обстановки], ситуация в какой-то момент может выйти из-под контроля", - предупредил Энгельхардт.

Россия и Евросоюз на сегодняшний день ведут переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории ЕС. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье назвал "очень позитивными" контакты с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса.