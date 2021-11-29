Систему единого билета запустят для поездок на горнолыжный курорт "Шерегеш"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Систему единого билета, позволяющую пассажирам совершить пересадку в аэропорту или на железнодорожном вокзале Новокузнецка на комфортабельные автобусы, для поездок на горнолыжный курорт "Шерегеш" запустили с 29 ноября в Кемеровской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-центре Министерства транспорта России.

"Сегодня в регионе начинает действовать система единого билета, благодаря которой у пассажира появится возможность совершить пересадку непосредственно в аэропорту или на железнодорожном вокзале Новокузнецка на специализированные комфортабельные автобусы, снабженные вместительным багажным отсеком для горнолыжного оборудования, и доехать на них напрямую до территории гостиничных комплексов, расположенных в "Шерегеше", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что бесшовная транспортная доступность курорта "Шерегеш" организована Единой транспортной дирекцией при участии Министерства транспорта Кузбасса. Ранее такие перевозки в регионе не осуществлялись. Туристы, отправляющиеся на горнолыжные курорты, пользовались транспортными услугами или заказывали трансфер.

Оформить единый билет можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте и в приложении ОАО "РЖД". Билет "самолет + автобус" можно оформить через агентскую сеть транспортной клиринговой палаты. При покупке такого билета пассажиру одновременно оформляется билет на поезд или самолет, а также талон, предоставляющий право на проезд в комфортабельном автобусе.

Система единого билета уже работает по нескольким маршрутам. Так, на сегодняшний день пассажиры могут приобрести единый билет на горнолыжные курорты Приэльбрусья, в Домбай, Архыз и Романтик с пересадкой через транспортно-пересадочные узлы Международный аэропорт Минеральных Вод имени М. Ю. Лермонтова, железнодорожный вокзал Минеральных Вод, а также железнодорожную станцию Невинномысска.

О курорте "Шерегеш"

"Шерегеш" является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. В зимнем сезоне 2020-2021 годов здесь отдохнули свыше 2 млн человек со всей страны. Официальное открытие нового, 40-го, зимнего сезона в "Шерегеше" запланировали на 13 ноября.

Развитие горнолыжного курорта включили в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в "Шерегеше" - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.