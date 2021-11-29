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Пандемия COVID-19

Власти Испании готовят вывозной рейс для туристов и предпринимателей из Африки

Глава МИД страны отметил, что рейс также будет "открыт для других граждан Европы", которым "необходимо вернуться"

МАДРИД, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Испании зафрахтует самолет для вывоза подданных королевства, которые хотят покинуть африканские страны на фоне выявления там омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил в понедельник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по итогам министерской встречи Союза для Средиземноморья.

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По словам министра, речь идет о примерно 200 испанцах в разных странах, большинство находятся в ЮАР. "Правительство Испании зафрахтует самолет специально, чтобы вернуть на родину испанцев, которые находятся там по туристическим, деловым или причинам другого типа", - уточнил Альбарес.

Он добавил, что этот рейс, который должен состояться уже на текущей неделе, также будет "открыт для других граждан Европы", которым "необходимо таким образом вернуться в Европу".

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ИспанияПандемия COVID-19
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