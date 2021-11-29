Первый вывозной рейс россиян из ЮАР состоится 3 декабря

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Первый вывозной рейс из ЮАР с российскими туристами на борту состоится 3 декабря. Об этом говорится в сообщении генерального консульства РФ в Кейптауне, размещенном в понедельник в специально созданном Telegram-канале .

"По предварительной информации, вывозной рейс при поддержке авиакомпании Ethiopian Airlines состоится 3 декабря по маршруту Кейптаун - Аддис-Абеба - Москва", - отмечается в сообщении. Димписсия напоминает, что рейс осуществляется на коммерческой основе. Цена билета будет определена в зависимости от количества пассажиров. Массовый отъезд туристов из ЮАР начался 25 ноября, когда стало известно о появлении в этой африканской стране омикрон-штамма коронавируса.

Генконсульство просит желающих выехать из ЮАР российских туристов сделать заявки на вылет в понедельник до 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Точной информации о том, сколько российских туристов находится сейчас в ЮАР, нет, однако наиболее часто упоминаемая дипломатами цифра - 1 500 человек. Прямых регулярных авиарейсов между городами России и ЮАР нет, туристы добираются на юг Африки с пересадкой. С 25 ноября многие авиакомпании приостановили полеты в ЮАР и соседние африканские страны из-за омикрон-штамма COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки в начале ноября, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Также уже установлено, что штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено на текущий день в ЮАР. Согласно подсчетам, за последние три дня только в наиболее густонаселенной провинции страны Гаутенг инфицированы омикрон-штаммом 1,5 тыс. человек.