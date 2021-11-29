Аргентина вводит обязательный карантин для въезжающих из Африки

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноября. /ТАСС/. Путешественники, въезжающие в Аргентину после посещения любой из стран Африки, должны будут соблюдать карантин из-за риска распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Соответствующий указ был опубликован в понедельник в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".

Согласно документу, карантин, завершить который можно при получении отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного на 10-й день после прибытия в страну, будут обязаны "все, кто приезжает из Африки или находился на африканском континенте в течение 14 дней до въезда" в Аргентину.

В пятницу министр здравоохранения южноамериканской республики Карла Виссотти сообщила, что власти страны решили отложить возобновление прямого авиасообщения с Африкой. Ранее правительство планировало, что авиакомпания Ethiopian Airlines сможет возобновить прямые рейсы из столицы Эфиопии в Буэнос-Айрес в середине декабря.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.