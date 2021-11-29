ТАСС 25-й месяц подряд возглавляет рейтинг цитируемости информагентств

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Агентство ТАСС больше двух лет подряд начиная с октября 2019 года лидирует по цитируемости среди российских информагентств. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия" за октябрь 2021 года.

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о падении самолета L-410 в Татарстане, об аресте в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили, о взрыве на заводе под Рязанью, о взрыве в пятиэтажном доме в Набережных Челнах", - сказано в сообщении компании.

Индекс цитируемости ТАСС составил в октябре 16 596,31, "РИА Новости" - 16 226,17; "Интерфакс" - 3 359,06.

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает более 67 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы, из рейтинга интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Кроме того, при расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.