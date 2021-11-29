В Петербурге почти 14 тыс. женщин являются ВИЧ-инфицированными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Количество ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся под наблюдением специалистов, в Петербурге составило почти 14 тыс. Об этом в понедельник сообщила на пресс-конференции ТАСС главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции комитета по здравоохранению города Анна Самарина.

"В Санкт-Петербурге сегодня в нашем центре [по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями] наблюдается 13 850 ВИЧ-инфицированных женщин, большинство из них находится в репродуктивном возрасте, хотя есть женщины и более старшего возраста. 72% из них сегодня получают антиретровирусную терапию", - рассказала она.

По словам Самариной, в Петербурге почти в два раза выросло количество беременных на антиретровирусной терапии от ВИЧ-инфекции, в 2021 году их 60%. "В 2020 году у нас было 479 родов, рождено столько же живых детей мамами ВИЧ-инфицированными. <...> Сегодня у нас уже есть 430 рожденных детей, но еще впереди у нас декабрь и их, наверное, будет больше", - сообщила она.

С 2018 года в Петербурге ведется активная работа по скринингу партнеров беременных женщин на ВИЧ-инфекцию. И если в 2018 году процент обследованных мужчин составлял менее 1%, то в 2020 году удалось добиться 80% скрининга. За 2021 год в Петербурге обследовали 28 тыс. партнеров беременных.

"Сегодня на диспансерном наблюдении в нашем центре в отделении материнства и детства находятся около 350 детей - это от 0 до 17 лет. <...> Практически 100% детей, которые стоят на диспансерном учете, сегодня получают антиретровирусную терапию, включая детей-подростков. <...> Я хочу, чтобы все понимали, что наших детей-подростков не нужно бояться. Они получают антиретровирусную терапию, <...> 98% сегодня детей - дети с неопределяемой вирусной нагрузкой", - рассказала Самарина.