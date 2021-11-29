Показатели нацпроекта "Экология" по сохранению лесов в КБР выполнены на 100%

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Показатели проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" на 2021 год выполнены на 100% в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов и экологии региона в понедельник.

"Основным целевым показателем федерального проекта "Сохранение лесов" является "Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году", в 2021 году данный показатель выполнен на 100%. Для решения поставленных задач в рамках проекта республикой <...> оснащение лесопожарной техникой государственных бюджетных учреждений-лесхозов, трех лесопожарных станций второго типа в КБР на конец ноября 2021 года составило 100%", - говорится в сообщении.

Лесопожарная техника предназначена для транспортировки тяжелых тракторов на место выполнения работ, создания минерализованных полос и противопожарных разрывов, препятствующих распространению огня, строительства дорог противопожарного назначения, а также для доставки лесных пожарных на место возгорания и для наземного патрулирования. Для оснащения лесхозов в 2021 году министерство закупило шесть единиц лесопожарной техники и 59 единиц лесопожарного оборудования, в том числе мотовездеходы с прицепом, пожарную автоцистерну, беспилотные летательные аппараты, лесопосадочную машину для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению и многое другое.

Отмечается, что в 2021 году в КБР лесных пожаров не допущено, чему способствовало и наличие новой техники, и ее эффективность в деле. Наличие лесохозяйственной техники и оборудования позволило провести посадку лесных культур на площади более 148 га.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.