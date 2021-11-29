"Спутник" против омикрон-штамма. Главное о коронавирусе за 29 ноября

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 9 604 233 случая заражения, из них новых — 33 860. За сутки умерли 1 209 человек (минимум с 8 ноября), за весь период — 273 964.
- Сотни миллионов доз "Спутника" от омикрон-штамма могут выпустить в феврале.
- Ревакцинироваться после "Спутника V" можно любой вакциной, но лучшую защиту дает комбинация со "Спутником Лайт", заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал "сохранять трезвость ума", комментируя данные о якобы возможном переименовании термина "QR-код".
Москва
- Всего зафиксировано 1 943 929 случаев заражения, из них новых — 3 434. Госпитализированы 747 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 261,6 млн случаев заражения, умерли 5 202 942 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Ведущий итальянский иммунолог Альберто Мантовани считает, что вакцины эффективны против нового омикрон-штамма, но не исключено, что потребуется четвертая доза. Этот штамм более заразен, но не более опасен, заявил координатор научно-технического комитета, вырабатывающего рекомендации по борьбе с пандемией для правительства Италии Франко Локателли.
- Израиль закрыл границы для иностранцев на 14 дней из-за омикрон-штамма. Какие еще страны ввели из-за него ограничения, читайте здесь.
- Омикрон-штамм может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями, сообщила ВОЗ.