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"Спутник" против омикрон-штамма.
"Спутник" против омикрон-штамма.
"Спутник" против омикрон-штамма.
"Спутник" против омикрон-штамма.
"Спутник" против омикрон-штамма.
Пандемия COVID-19

"Спутник" против омикрон-штамма. Главное о коронавирусе за 29 ноября

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 604 233 случая заражения, из них новых — 33 860. За сутки умерли 1 209 человек (минимум с 8 ноября), за весь период — 273 964.  
  • Сотни миллионов доз "Спутника" от омикрон-штамма могут выпустить в феврале.
  • Ревакцинироваться после "Спутника V" можно любой вакциной, но лучшую защиту дает комбинация со "Спутником Лайт", заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал "сохранять трезвость ума", комментируя данные о якобы возможном переименовании термина "QR-код". 

Москва

  • Всего зафиксировано 1 943 929 случаев заражения, из них новых — 3 434. Госпитализированы 747 человек.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 261,6 млн случаев заражения, умерли 5 202 942 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Ведущий итальянский иммунолог Альберто Мантовани считает, что вакцины эффективны против нового омикрон-штамма, но не исключено, что потребуется четвертая доза. Этот штамм более заразен, но не более опасен, заявил координатор научно-технического комитета, вырабатывающего рекомендации по борьбе с пандемией для правительства Италии Франко Локателли.
  • Израиль закрыл границы для иностранцев на 14 дней из-за омикрон-штамма. Какие еще страны ввели из-за него ограничения, читайте здесь
  • Омикрон-штамм может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями, сообщила ВОЗ.
Теги
Пандемия COVID-19
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