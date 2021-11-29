В аэропорту Воронежа возобновили приостановленные из-за тумана прием и отправку самолетов

ВОРОНЕЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Воронежа возобновил прием и отправку авиарейсов, которые были приостановлены с утра 29 ноября из-за сильного тумана. Об этом сообщила ТАСС представитель аэропорта Воронежа.

"Потихоньку в расписание входим. В настоящее время видимость - 2,8 тыс. м, высота - 50 м", - сказала собеседница агентства.

Утром из-за сильного тумана видимость на взлетно-посадочной полосе воронежского аэропорта составляла 200 м, высота облаков - 20.

Из-за тумана были задержаны авиарейсы в Москву (Внуково) компании "Руслайн", который должен был вылететь в 07:50 мск и теперь перенесен на 19:45 мск, и в Сочи компании Nordwind Airlines, вылет которого не состоялся в 14:00 мск и теперь готовится на 20:00 мск. Как следует из данных онлайн-табло, также отменили три авиарейса в Москву (Домодедово) компаний Эмирейтс, Air Astana и S7 Airlines.

Сильный туман наблюдался в аэропорту Воронежа и 28 ноября, когда были задержаны восемь авиарейсов.