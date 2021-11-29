Угрозу хронических болезней сердца отмечают у 58% людей, перенесших ковид

ТОМСК, 29 ноября. /ТАСС/. Деформация сердечной мышцы, которая может привести к хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, наблюдается в течение года у 58% людей, перенесших COVID-19, показали первые в России годовые кардиологические исследования, проведенные учеными Тюменской области. Об этом ТАСС сообщила автор исследования, завлабораторией Тюменского кардиологического научного центра - филиала Томского НИМЦ, доктор медицинских наук Елена Ярославская.

"У нас есть показательная находка - стрейн, или деформация миокарда (сердечной мышцы). Когда мы сравнили первые результаты обследования перенесших пневмонию COVID-19 через три и 12 месяцев после выписки из стационара, мы увидели ухудшение показателей стрейна. Через три месяца ухудшение (деформация миокарда - прим. ТАСС) наблюдалось у 28%, а через год - уже у 58% обследуемых", - сообщила она.

Появление деформации миокарда с высокой долей вероятности говорит о развитии в будущем хронической сердечной недостаточности.

Ярославская уточнила, что была обследована группа из 380 человек разного возраста, пола и с разным состоянием здоровья, в том числе пациенты, не имевшие никаких сердечно-сосудистых заболеваний. Их объединяли только перенесенная ковид-пневмония и желание участвовать в эксперименте. В дальнейшем ученые намерены исследовать выявленное нарушение стрейна, чтобы установить, в каком проценте случаев он вызывает хронические заболевания, а также при помощи каких методов можно вернуть его в норму.

Как сообщил ТАСС директор Томского НИМЦ Вадим Степанов, в России кардиологическое исследование последствий нового коронавируса длинной 12 месяцев было проведено впервые. Полученные данные позволят ученым правильно составлять программы реабилитации и курсы лечения для пациентов, перенесших ковид.