В Карелии выпустили первый за 30 лет атлас

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 ноября. /ТАСС/. Новый общегеографический атлас Карелии вышел тиражом 500 экземпляров впервые с 1989 года. Современный комплект из 70 карт распространят среди школ республики, музеев, библиотек, а также муниципальных и республиканских властей, сообщила в понедельник во время презентации издания генеральный директор Карельского научного центра РАН Ольга Бахмет.

"Выходит в свет новое издание общегеографического атласа Республики Карелия, в котором отражен очень большой ряд жизнедеятельности республики. Напомню, что предыдущее издание вышло в 1989 году. Это были времена Советского Союза, атлас назывался Карельской АССР. Спустя 32 года вновь выходит общегеографический атлас", - сказала она.

Новый атлас Карелии создавался при поддержке грантов Российского географического общества. Средства выделялись на разработку новых карт на основе результатов работы институтов Карельского НЦ, а также на их издание. По словам ответственного редактора атласа, главного научного сотрудника лаборатории географии и гидрологии Института водных проблем Севера КарНЦ Николая Филатова, за последние 30 лет в Карелии произошли значительные изменения. Помимо того, что регион получил статус республики, изменились ландшафты, появились новые дороги и населенные пункты.

Авторы атласа взяли за основу предшествующее издание 1989 года, но не ставили перед собой задачу повторить его полностью. В новую версию включили актуальные статистические данные, а также несколько новых карт, не представленных ранее. Среди них карты сейсмичности, геологических памятников, туризма. На карты нанесли новые месторождения полезных ископаемых, что отражает их реальный состав на территории Карелии.

"За прошедшие 30 лет произошли колоссальные изменения в науке, появились новые методы, которые позволяют по-другому оценивать возраст пород, изучать их глубинное строение, внутреннюю структуру. Все это необходимо было правильно вписать в геологические карты. Такая работа в нашем геологическом институте на протяжении 30 лет делается, и этот новый материалы вошел непосредственно в карты", - отметил завлабораторией геологии и геодинамики докембрия Института геологии КарНЦ Александр Слабунов.

Онлайн-версия атласа

Как отметили участники презентации, новый общегеографический атлас Карелии выпустили небольшим тиражом: для сравнения атлас Карельской АССР был издан в 75 250 экземплярах. Сейчас карты планируется передать по одному изданию на каждую школу в республике, а также атлас получат муниципалитеты, органы власти, музеи и библиотеки. Как отметил доцент кафедры наук о Земле и геотехнологий Института лесных, горных и строительных наук Петрозаводского госуниверситета Сергей Гриппа, новый атлас очень востребован в школьной среде: карты должны стать логичным продолжением к учебному пособию "Моя Карелия", которое используется на уроках географии в республике.

"Информация быстро устаревает. Идеально было бы обновлять ее ежегодно, но это непосильный труд. Но все же онлайн информацию можно было бы обновлять гораздо чаще, чем раз в 10 лет. Сейчас мы должны готовить новое издание, которое будет целиком в онлайн-формате. Эту работу мы планируем", - сказала гендиректор КарНЦ Ольга Бахмет.