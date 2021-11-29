{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первая на Северном Кавказе "Школа креативных индустрий" откроется в декабре

Школа будет работать на базе Северо-Кавказского государственного университета

СТАВРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. "Школа креативных индустрий" откроется на базе Северо-Кавказского государственного университета (СКФУ) в декабре, на Северном Кавказе такой формат обучения будет использован впервые, сообщили журналистам в понедельник в пресс-центре СКФУ.

"Первая на Северном Кавказе "Школа креативных индустрий" начнет свою работу в декабре. Ребят будут обучать креативной архитектуре, современному дизайну, цифровому искусству, ремесленным культурам, а также творческому маркетингу и PR-приемам по инновационной методике и новым образовательным технологиям", - говорится в сообщении пресс-центра.

По словам ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, в школе будут проводиться лекции, фестивали и семинары. "Для креативной молодежи организуем арт-пространства, где они смогут обсуждать и создавать проекты, а также воплощать в жизнь новые форматы творчества. Мы должны воспитывать новое поколение, учитывая современные тренды, которые станут отличным дополнением к базовым знаниям, которые студенты получают в университете", - привели в пресс-центре слова Беспалова.

Отмечается, что в перспективе при школе будет работать клуб, членами которого помимо наиболее активных студентов станут лидеров сообществ, предприниматели и представители молодежных субкультур.

Теги
Северный Кавказ
В Пскове обнаружили очаг XII века с глиняными обломками
В историческом центре города проводились археологические раскопки
Читать полностью