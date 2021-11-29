В ковидном госпитале в Брянске появились тараканы

ТАСС, 29 ноября. Появление тараканов в инфекционном госпитале, работающем на базе городской больницы №4 в Брянске, о чем пациенты пожаловались в соцсетях, связано с беспрерывной работой медучреждения с весны 2020 года, не позволяющей провести тотальную дезинсекцию. Об этом сообщил ТАСС представитель правительстве региона.

29 ноября несколько региональных СМИ опубликовали информацию о том, что в палатах городской больницы №4 замечено множество тараканов. Об этом в социальных сетях сообщила одна из пациенток, разместив видеоролик, на котором видно, как насекомые бегают по стенам, полу, подоконнику, тумбочкам и кроватям.

"Госпиталь два года работает без перерыва, дезинсекцию проводят на поочередно на этажах, но эффекта это не дает", - сказал собеседник агентства.

ТАСС направил официальные запросы в пресс-службу правительства региона и прокуратуру по Брянской области о ситуации с дезинсекцией в городской больнице и принимаемых мерах. Получить комментарии пока не удалось.

Брянская городская больница №4 - крупное многопрофильное учреждение здравоохранения, где оказывается помощь по абдоминальной хирургии, гинекологии, челюстно-лицевой хирургии, анестезиологии-реанимации, эндоскопии, кардиологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, пульмонологии. С 22 апреля 2020 года ее перепрофилировали в инфекционный госпиталь по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.