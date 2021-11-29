В Карелии отложили запрет родителям входить в образовательные организации без QR-кода

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии приняли решение перенести на три недели - с 1 на 20 декабря - запрет на вход в школы и детские сады родителям без QR-кода или другого аналогичного документа. Об этом в понедельник во время прямого эфира "ВКонтакте" сообщил министр образования республики Роман Голубев.

В конце октября власти Карелии сообщили, что с 1 декабря родители смогут зайти в детские образовательные учреждения Карелии только по QR-коду, справке о перенесенном за последние полгода COVID-19 или с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

"Не ранее 20 декабря планируется внести эти изменения. Но сразу хотел бы оговориться, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Если будет ухудшение, то дата может быть пересмотрена. На текущий момент принято решение об изменении срока на три недели", - сказал он.

Голубев отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди дошкольников сократилась на 6%, за прошедшие две недели этот показатель на 28% снизился среди педагогических работников, на что влияет прививочная кампания. "Год назад в это время заболеваемость работников образовательных организаций была в пять-шесть раз выше среднего уровня по Республике Карелия. Сегодня ситуация достаточно стабильна", - сказал министр.

В целом уровень коллективного иммунитета среди педагогов в Карелии составляет почти 90%. Голубев напомнил, что, согласно постановлению главного санитарного врача, все сотрудники образовательных организаций подлежат вакцинации, кроме тех, кто имеет отвод по медицинским показаниям. В случае других причин отказа от прививки, работника будут отстранять от трудовой деятельности.

По данным Минздрава Карелии, в республике с начала пандемии выявили 83 164 случая заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 219 человек, из них не были привиты 210. Выздоровели 78 453 пациента, умерли - 1 078. Доля свободных коек составляет 28,3%.