Беглов заявил, что Петербургу удается сдерживать осеннюю волну коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Противоэпидемические меры, предпринимаемые в Санкт-Петербурге, позволяют сдерживать осеннюю волну коронавируса. Об этом сказал в понедельник в эфире "Радио России" губернатор города Александр Беглов.

"Сегодня нам удается удерживать осеннюю волну коронавируса, но темпы вакцинации, от которых зависит скорость формирования коллективного иммунитета, необходимо увеличить. Эпидемическая обстановка в Петербурге остается напряженной, но контролируемой", - сказал Беглов.

По последним данным, всего в Петербурге за период эпидемии выявили 785 169 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 723 415 человек (926 за сутки), умерли 26 135 (66 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 181 случай заражения.

Общее количество вакцинированных от коронавируса в Петербурге превышает 2,2 млн человек. По расчетам властей, Петербург сможет достичь необходимого для формирования коллективного иммунитета уровня вакцинации 80% населения (без учета детей и тех, у кого есть противопоказания) к середине января, если в день будут вакцинироваться порядка 40 тыс. человек.