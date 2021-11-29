Почти 160 домов по всей России отремонтировали участники фестиваля "Том Сойер фест"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Участники фестиваля "Том Сойер фест" отремонтировали почти 160 исторических домов по всей России, в том числе в Нижнем Новгороде, Казани, Томске, сообщила в понедельник руководитель проекта Анна Давыдова, выступая на конференции "Патриотизм в современных медиа", которая проходит в Нижнем Новгороде при поддержке "Центра 800".

Участники конференции рассматривают вопросы и практику взаимодействия гражданского общества, представителей медиаиндустрии и власти, объединенных идеей патриотизма, а также проблемы в этой сфере. Среди докладчиков также режиссеры Борис Казанцев и Евгений Кудельников, историк Сергей Баев, урбанист и экскурсовод Ирина Маслова, продюсер Жанна Цыбряева, генеральный директор фонда развития НХП области Николай Смирнов и другие.

"Фестиваль зародился в 2015 году в городе Самаре, где огромное количество исторических домов. Сейчас у нас отремонтировано 157 исторических домов в различных городах России и более 700 волонтеров приняли участие в общероссийском фестивале. Сейчас в "Том Сойер фесте" участвуют 70 городов от Калуги до Томска, от Казани до Саратова. Это дает большой толчок к изменениям своих городов и действительно позволяет ребятам, которые в этих городах живут, прививать любовь к месту другим горожанам", - сказала Давыдова.

Она отметила, что в Нижнем Новгороде за четыре сезона отремонтировали семь домов в квартале церкви Трех святителей в центре города. Так, например, благоустроили дом Скворцовой, который построили в 1891 году и использовали как доходный. Сейчас в нем размещается штаб фестиваля и общественное пространство. Еще один дом - это главный усадебный дом архитектора Лемке.

"В этом году мы задумались не только над тем, чтобы восстанавливать исторические дома, но и восстанавливать историческую среду вокруг. В усадьбе Лемке был установлен ландшафтный сад", - добавила Давыдова.

"Том Сойер фест" - фестиваль восстановления исторической среды, который предполагает приведение в порядок домов силами волонтеров на средства партнеров.