Количество заболевающих коронавирусом снизилось в Коми до порядка 300 человек в сутки

СЫКТЫВКАР, 29 ноября. /ТАСС/. Тенденция к уменьшению количества заражающихся коронавирусной инфекцией за сутки наметилась в Республике Коми. Последние несколько дней в регионе выявляется около 300 заразившихся, болеют и умирают в подавляющем большинстве непривитые люди, сообщил в понедельник глава республики Владимир Уйба.

"Уже несколько дней подряд наметился тренд на снижение [числа заболевших]. Сегодня за сутки выявлено 307 [заболевших], вчера было 315. Из 307 всего три человека были привиты, они на амбулаторном лечении, переносят заболевание легко. Среди умерших не было ни одного вакцинированного, то есть в основном заболевают и умирают непривитые", - рассказал глава региона в видеообращении к жителям, оно размещено на странице Коми в "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, на сегодня в Коми завершили вакцинацию более 323 тыс. человек, запас вакцины - более 130 тыс. доз.

На 29 ноября в Коми выявили всего 89 693 заразившихся коронавирусом, выздоровели 72 700, умер 2 281. Посещение госучреждений, учреждений спорта и культуры возможно по QR-коду либо справке о вакцинации, справке о перенесенном заболевании или ПЦР-тесту. В общественном транспорте и магазинах эти документы не требуются. Привито 70% от плана, или более 56% взрослого населения региона.