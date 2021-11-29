В Адыгее до конца года реализуют восемь крупных инфраструктурных проектов

МАЙКОП, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи по индивидуальной программе социально-экономического развития региона до конца года при поддержке федерального центра реализуют восемь крупных проектов, в том числе касающихся строительства социально значимых объектов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы республики по итогам планерного совещания правительства региона, которое провел руководитель республики Мурат Кумпилов.

"В текущем году реализуется восемь крупных проектов, кассовое исполнение составляет 91,5%. Все работы ведутся по плану", - говорится в сообщении со ссылкой на министра экономического развития и торговли республики Заура Шеуджена.

Завершилась реконструкция автомобильной дороги "Даховская - плато Лагонаки", готовится к открытию спортивная школа по вольной борьбе. До конца года завершат капремонт Пушкинского народного дома, а также благоустроят и озеленят прилегающую территорию. Федеральную экспертизу прошел проект реконструкции автоматизированной газораспределительной станции в поселке Краснооктябрьском. По плану ведется поэтапное создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе, а также решаются вопросы технологического присоединения к электрическим сетям в рамках проекта строительства горнолыжного курорта "Лагонаки".

Также в рамках индивидуальной программы продолжается укрепление правого и левого берегов реки Белой в Майкопе. Этот проект - переходящий на следующий год, и все предусмотренные в 2021 году работы выполнены в полном объеме. На несколько лет предусмотрены работы по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в Майкопе. Глава Адыгеи поручил выстроить качественные коммуникации, с запасом прочности на долгие годы, уточнили в пресс-службе.

"При планировании дальнейших работ особое внимание нужно уделять проектированию и экспертизе объектов. Показатели, которые мы сегодня закладываем, - это наша ответственность перед людьми за качество жизни и перед федеральным центром за освоение бюджетных средств", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Индивидуальную программу социально-экономического развития республики утведила премьер-министр России Михаил Мишустин в апреле. По результатам рейтинга Минэкономразвития России по социально-экономическому развитию регионов республика вошла в состав 10 субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития. В список отстающих регионов, помимо Адыгеи, включили Республику Алтай, Карелию, Тыву, Курганскую область, Марий Эл, Алтайский край, Чувашию, Псковскую область и Калмыкию. Для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону выделят 5 млрд рублей.