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Граждан РФ среди погибших в Стамбуле из-за урагана нет

В администрации Стамбула ранее сообщили, что из-за урагана погибли четыре человека, 38 получили ранения

АНКАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Граждан России нет в числе погибших в Стамбуле в результате урагана, сообщили в понедельник ТАСС в генконсульстве РФ в Стамбуле.

"По имеющееся информации, россиян среди погибших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в администрации Стамбула сообщили, что из-за урагана погибли четыре человека, 38 получили ранения.

В западном регионе Турции в течение дня продолжится сильный ветер, который может повлиять на проход судов через пролив Босфор, а также на работу аэропортов в Стамбуле. По данным метеорологов, порывы ветра в некоторых регионах могут достигать 33,3 м/с.

Как передает корреспондент ТАСС, в Анкаре также наблюдается сильный ветер, осадков в течение дня не было. Однако синоптики предупреждают, что в ночь на вторник погода в столице может резко ухудшиться.

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