Объем ТКО, вывозимых на полигоны в Удмуртии, вырос почти вдвое с начала мусорной реформы

ТАСС, 29 ноября. Объем твердых коммунальных отходов, вывозимых в Удмуртии на полигоны, вырос почти в два раза благодаря запуску мусорной реформы, сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" председатель правительства республики Ярослав Семенов.

"Со старта мусорной реформы в Удмуртии существенно вырос показатель количества собираемых отходов. Если в 2018 году мы вывозили на полигоны 180 тыс. тонн ТКО, то в 2019-м - это уже 320, а в 2020-м - 337. В этом году мы, очевидно, выйдем на цифру в 350 тыс. тонн. Это не значит, что мы стали больше мусорить, это показывает, сколько мусора раньше "благополучно" уезжало в леса, поля и овраги", - написал Семенов.

По его словам, недостаточно просто организовать вывоз отходов, необходимы еще и условия для их складирования. "Именно такую задачу ставил глава Удмуртии Александр Бречалов - увеличить темп строительства контейнерных площадок. В этом году в Удмуртии мы построили уже 338: в Сарапуле - 30, в Можге - 39, в Глазове - 50, в Воткинске - 45, в Завьяловском районе - 33, в Камбарском - 141", - добавил глава кабмина Удмуртии.

Он отметил, что в планах на 2022 год строительство еще более 400 таких площадок.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.