Около 2,5 тыс. нижегородских школьников благодаря гранту узнали о подвиге Вольской

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Проект "Каждый шаг для жизни" позволил рассказать 2,5 тыс. школьников Нижегородской области о подвиге учительницы и партизанки Матрены Вольской, которая в годы Великой Отечественной войны вывела более 3 тыс. детей с оккупированной территории. Об этом сообщил в понедельник заместитель председателя Ассоциации детского движения региона Дмитрий Катан, выступая на конференции "Патриотизм в современных медиа".

Идея проекта состояла в информационном освещении и увековечивании малоизвестного подвига комсомолки - разведчицы первой бригады партизанского соединения "Батя" Матрены Исаевны Вольской, которая с 23 июля по 14 августа 1942 года командовала самой большой в истории операцией по спасению детей (около 3,2 тыс. человек) с оккупированной территории - операцией "Дети" и продолжила затем свою деятельность учителем в Смольковской средней школе Городецкого района Нижегородской области.

"История подвига уникальная, о ней написана книга, о ней сняты фильмы, но широкого распространения этот подвиг не получил, о нем действительно знают на территории Смоленской области, в Городецком районе [Нижегородской области], на Бору. Такой проект и мероприятия были уникальны и понравились ребятам. Мы охватили нашими мероприятиями 2,5 тыс. школьников Нижегородской области, считаем, что это отличный результат", - рассказал Катан.

Он также сообщил, что благодаря проекту опубликовали 10 исследовательских работ, сняли 10 тематических видеороликов, посвященных операции "Дети", обновили 18 витринных композиций в школьном музее.

"К сожалению, когда мы проводили опросы о том, знают ли историю этого подвига, знают ли о самой Матрене Исаевне как личности, мы были удивлены, что наше окружение, наши лидеры-активисты не знают этого подвига. Мы решили, а почему бы и не повести серию уникальных образовательных событий, тематических встреч, чтобы подробнее рассказать ребятам об этом подвиге", - объяснил причину появления проекта Катан.

Проект удалось реализовать благодаря гранту Росмолодежи. В Городце также открыли памятник Вольской.