Johnson & Johnson начала разработку вакцины от штамма "омикрон"

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Американская компания Johnson & Johnson (J&J) приступила к разработке вакцины от омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник.

"Компания в сотрудничестве с учеными в Южной Африке и по всему миру оценивает эффективность своей вакцины от COVID-19 против разных вариантов, включая новый, быстро распространяющийся омикрон-штамм", - указывается в заявлении. "Помимо этого, компания разрабатывает специальную вакцину против омикрон-варианта и по мере необходимости будет совершенствовать ее", - подчеркнули в Johnson & Johnson.

Ранее о начале разработки специальных вариантов вакцины для борьбы с омикрон-штаммом коронавируса сообщили также компании Pfizer и Moderna.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в понедельник сообщил журналистам, что производители российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" при необходимости смогут поставить на рынки сотни миллионов доз вакцины, адаптированных против штамма "омикрон", к 20 февраля 2022 года. По данным РФПИ, Центр имени Гамалеи уже начал разработку новой версии "Спутник V" и "Спутник Лайт", которая нейтрализует штамм "омикрон".