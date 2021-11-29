Вакцинация от ковида подростков в возрасте от 12 до 17 лет может начаться в конце декабря

БАРВИХА /Московская область/, 29 ноября. /ТАСС/. Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет против ковида может начаться в РФ в конце декабря, а детей в возрасте от 6 до 11 лет - еще через два месяца в случае одобрения соответствующей вакцины. Об этом в понедельник журналистам сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Вакцинация подростков 12-17 лет <...> начнется в конце декабря. [Детей 6-11 лет] дайте еще два месяца, по крайней мере", - сказал он.

Центр им. Гамалеи подал в Минздрав РФ документы на проведение клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 6 до 11 лет. "Мы сегодня утром подали уже документы на детишек на возраст 6-11 лет", - сказал Гинцбург.

Он считает, что детскую вакцину от ковида нужно внести в национальный календарь прививок. "Это обязательно. Но в то же самое время многое, если не все, зависит от родителей. Никто этого менять не собирается", - отметил он.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.