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Пандемия COVID-19

Гутерриш назвал позором нехватку вакцин в Африке на фоне мутаций коронавируса

По словам генсека ООН, менее 10% жителей континента прошли полную вакцинацию

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Неспособность мирового сообщества обеспечить вакциной страны Африки дает возможность коронавирусу свободно распространяться и мутировать. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам министерской конференции Форума сотрудничества Китай - Африка.

"Африка последняя во всемирной очереди за вакцинами от коронавируса. Менее 10% ее жителей полностью вакцинированы. Это представляет риск не только для Африки, но и для всего мира, поскольку вирус может свободно размножаться и мутировать", - отметил он.

"Я повторяю призыв к глобальной солидарности, чтобы покончить с этим кризисом. То, что произошло с распределением вакцин в мире, - это позор", - указал генеральный секретарь ООН.

ВОЗ обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. В ЮАР выявлено наибольшее число инфицированных - около 150 человек. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Малави, Мозамбиком, Намибией и Эсватини.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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