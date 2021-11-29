Песков: решения о возможных мерах в РФ для борьбы с омикрон-штаммом зависят от оперштаба

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Введение дополнительных ограничений для недопущения распространения в РФ нового омикрон-штамма коронавируса зависит от решения оперштаба правительства РФ. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это зависит от рекомендации правительственного штаба, именно там формулируются основные подходы", - сказал он.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.