СМИ: в Австрии отказ от обязательной вакцинации будет караться штрафом до €7,2 тыс.

ВЕНА, 29 ноября. /ТАСС/. Черновой проект закона о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в Австрии предусматривает штраф за отказ от прививки до €7 200. Об этом со ссылкой на разрабатываемый документ австрийского правительства сообщила в понедельник газета Die Presse.

Согласно черновому документу, обязательная вакцинация от коронавируса будет распространяться на всех проживающих в Австрии людей с февраля 2022 года. Штраф за отказ от прививки будет составлять €3 600 или четыре месяца лишения свободы за отказ от его выплаты. Крупный штраф в €7 200 будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости сделать прививку.

Исключения будут охватывать людей, для кого существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, беременных и подростков до 12 лет. Законопроект должен быть представлен на неделе с 6 декабря. Он должен еще получить одобрение обеих палат парламента Австрии.

Правительство Австрии из-за четвертой волны пандемии заявило о плане введения обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года. Эта мера оказалась непопулярна в австрийском обществе и вызвала массовые акции протеста по всей стране с участием десятков тысяч человек, выступающих за добровольное решение о прививке.