Скворцова: около девяти дней нужно на создание тест-системы для выявления штамма "омикрон"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Около девяти дней потребуется для создания тест-системы для выявления нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Об этом в понедельник заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Этот штамм интересен тем, что он фактически суммировал те мутации, которые были наработаны предыдущими штаммами. В июле мы зарегистрировали набор, который определял все предыдущие линии. Сейчас мы очень быстро сделаем набор на омикрон, потому что проектирование занимает 3-4 дня, 5 дней на создание самой этой тест-системы", - сказала она.

Скворцова добавила, что ФМБА ставило перед собой задачу разработать противовирусные препараты, которые бы оставались универсальными даже в случае появления новых мутаций вируса. "Такой препарат наш институт иммунологии создал. [Это] препарат "Мир-19", - отметила она.

Глава ФМБА также подтвердила эффективность препарата "Мир-19" в лечении нового штамма "омикрон".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.