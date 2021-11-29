Гинцбург: работа по получению вакцины против штамма "омикрон" займет не больше 10 дней

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма коронавирусной инфекции "омикрон" займет не больше 10 дней. Об этом в понедельник заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма "омикрон" займет не больше 10 дней. Все остальное занимает регуляторика. То есть разрешительные процедуры и доказательства того, что данная вакцина является безопасной и моногенной", - сказал он.

Гинцбург добавил, что одобрение новой вакцины против омикрон-штамма коронавируса Минздравом РФ может занять полтора месяца. "Обычно это время занимает два - два с половиной месяца. Если соответственно чрезвычайная ситуация, которая сейчас существует, и Минздрав [РФ] подожмет все регуляторно-разрешительные процедуры, то, я думаю, что можно уложиться в <…> 45-50 от силы дней", - отметил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи.

На прошлой неделе ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с государствами юга Африки.