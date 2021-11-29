Скворцова заявила, что препарат "Мир-19" будет эффективен против омикрон-штамма

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский препарат против коронавирусной инфекции "Мир-19" будет эффективен против штамма "омикрон". Об этом в понедельник заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы ставили перед собой задачу в разработке противовирусных этиотропных высокоспецифичных препаратов, которые бы действовали на консервативные сайты. То есть независимо от изменения линий и появления новых мутаций эти препараты оставались бы универсальными. Такой препарат наш институт иммунологии создал - препарат "Мир-19", - сказала она.

"Да", - заявила она, отвечая на вопрос о том, эффективен ли препарат "Мир-19" в лечении штамма "омикрон".

Скворцова сообщила, что вторая фаза клинических исследований препарата "Мир-19" показывает его преимущество перед существующими лекарствами от ковида.

"Вторая фаза клинических исследований подтвердила высокодостоверное преимущество этого противовирусного препарата ["Мир-19"] по отношению не к плацебо, а к стандартной терапии, которую получают больные в стационаре", - сказала она.