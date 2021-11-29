Гинцбург получил премию "Скрипач на крыше" за выдающийся вклад в развитие эпидемиологии

БАРВИХА /Московская область/, 29 ноября. /ТАСС/. Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург в понедельник получил премию Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше" в номинации "Наука" за выдающийся вклад в развитие отечественной эпидемиологии. Церемония вручения лауреатам премии ФЕОР прошла в понедельник вечером в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент ТАСС.

Как было отмечено на церемонии, Гинцбург является одним из разработчиков вакцины от COVID-19 "Спутник V". В этом году победители определялись в десяти номинациях.

Премия "Скрипач на крыше" ранее носила название "Человек года". Символом награды стала статуэтка скрипача, созданная израильским скульптором Франком Мейслером. Это образ, говорящий о том, что, несмотря на любые жизненные обстоятельства, человек должен оставаться "скрипачом духа", быть на высоте и продолжать играть на своей скрипке, пояснили в ФЕОР.