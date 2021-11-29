В Карачаево-Черкесии вводят ограничения на доступ в здания органов власти без QR-кодов

ЧЕРКЕССК, 29 ноября. /ТАСС/. Проход в здание правительства Карачаево-Черкесии и других органов власти в регионе с 30 ноября возможен будет только при предъявлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, факт перенесенного заболевания или медотвод от прививки, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб.

"Оперативным штабом республики по противодействию распространения коронавирусной инфекции было принято решение о расширении области действия QR-кодов. Так, с 30 ноября допуск в здания, занимаемые органами государственной власти и органами местного самоуправления Карачаево-Черкесии, будет осуществляться только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов: прививочного сертификата от COVID-19 в электронном виде (QR-кода) или на бумажном носителе", - говорится в сообщении.

Помимо прививочного сертификата, жители могут предъявить документ о перенесенном заболевании или отрицательном результате ПЦР-теста. Также руководителям органов государственной власти Карачаево-Черкесии и органов местного самоуправления поручили отстранить от работы или перевести на дистанционный режим сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Исключение составляют работники, имеющие медотвод или переболевшие менее полугода назад.

Ранее в Карачаево-Черкесии ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров, кафе и кинотеатров, гостиниц. Ночную работу кафе и ресторанов приостановили, запретили проведение массовых мероприятий, действует масочный режим. На самоизоляции находятся жители старшего поколения.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 81 случай заражения коронавирусом, всего в республике зафиксировали 30 009 случаев инфицирования, 25 909 жителей выздоровели, 857 умерли.