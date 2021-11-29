В нескольких районах Петербурга появятся новые остановки общественного транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Новые остановки наземного общественного транспорта появятся в Калининском и Невском районах Петербурга до конца 2021 года. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"30 ноября в Калининском районе вводится новая остановка "Проспект Мечникова, 11" (при следовании транспорта от Пискаревского проспекта к улице Замшиной). Остановкой смогут воспользоваться пассажиры автобусов № 33, 102, 105, 106, 107, 123, 136, 183 и троллейбусов № 18, 38", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что 1 декабря в Невском районе также откроют еще одну остановку "Улица Подвойского, 38" (в оба направления движения транспорта). Здесь будут останавливаться автобусы № 97, 161, 164 и троллейбусы № 28, 33.