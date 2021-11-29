Кириенко сообщил, что студенческий конкурс "Твой ход" сделают ежегодным

СИРИУС /Федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход" сделают ежегодным, также будет расширено количество образовательных программ и заданий на нем. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко перед церемонией закрытия конкурса.

Конкурс "Твой ход" проходит в стране впервые, заявки на участие в нем подали больше полумиллиона студентов со всей страны. Победители конкурса получат по 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

"Точно понимаем, что конкурс будет ежегодным. Студенческий совет и участники провели активную работу по разработке предложений, что должно дополнительно появиться. <...> У нас добавится количество образовательных программ с работодателями. Мы сейчас вместе со студенческим советом думаем, чтобы в программу полуфинала включить короткие стажировки в компаниях работодателей, госорганах, общественных организациях", - сказал Кириенко.

Кроме того, обсуждается возможность введения командных соревнований, в которых могут быть сформированы коллективы отдельных студентов, представителей вузов или регионов.

На конкурсе могут появиться гранты Росмолодежи, договоренности об этом уже есть, сообщил Кириенко.

"Мы договорились, что со следующего года будут распределяться гранты Росмолодежи. <...> Если проект серьезный, то могут получить поддержку и реализовать его", - сказал Кириенко.

Также достигнута договоренность с министерством науки и высшего образования о том, чтобы баллы в конкурсе "Твой ход" учитывались при поступлении в магистратуру. Такой запрос поступил от участников конкурса.

Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход" проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО "Россия - страна возможностей", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов со всей страны.

Финал конкурса проходит с 27 по 29 ноября в парке науки и искусства "Сириус". В нем принимают участие студенты из 76 регионов страны. По итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.