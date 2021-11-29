Первый канал и "Казак FM" стали победителями конкурса "СМИротворец-2021"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Лауреатами всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений "СМИротворец-2021" стали Первый канал, радиоканал "Казак FM", портал Chita.ru и другие. Всего победителями в различных номинациях конкурса стали более 30 СМИ, передает корреспондент ТАСС.

Церемония награждения состоялась в Москве в понедельник.

"Конкурс, конечно, очень важен, потому что журналистика может как воспитывать, как делать человека лучше, как сохранять межнациональный мир и согласие в нашей стране, так и продавать негативные стереотипы о целых народах, и это очень печально <…> Эта сфера очень чувствительна для людей, и одно неверное слово может любой инцидент, бытовой конфликт, криминальный конфликт, ДТП, хозяйственный спор, в который вовлечены представители разных национальностей, моментально эскалировать, и с помощью тех же социальных сетей и блогосферы сейчас делается это очень легко. И вот как раз "СМИротворец" призывает журналистское сообщество и показывает, как надо это делать грамотно, взвешенно, как есть медицинский термин "не навреди", - отметил председатель жюри, руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

В категории "Федеральные и региональные СМИ" победителями стали 14 СМИ. В номинации "Печать" первое место заняла газета "Наш Красноярский край". В номинации "Телевидение" призовые места распределились следующим образом: первое место - Первый канал, второе - телеканал HDL, третье - телекомпания "Астрахань-24".

"Телевидение - это та ценность, которая позволяет нам оставаться в традиции. Оставаться в понимании, что это то СМИ, которое преодолевает социальную дистанцию, помогает нам в коммуникации, помогает нам ощущать себя единым сообществом, российской нацией, представлять друг друга и то культурное многообразие, которое является несомненным богатством нашей страны", - подчеркнул заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, вручая памятные призы победителям.

Первое место в категории "Интернет" заняла интернет-газета "Ридус", второе - ИА "Новости. Крым". Третье место поделили хабаровское сетевое издание Transsibinfo.com и информационное агентство Sputnik - МИА "Россия сегодня". В специальной номинации 2021 года об этнотуризме и этнобрендировании "Территория ЭТНО" первое место занял телеканал "Моя Планета".

Одна из важнейших тем в России

Как отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, межэтническая тема является одной из важнейших в нашей многонациональной стране.

"У журналистики много разных направлений, много профилей и в частности очень непростая тема, межэтническая тема, в которой много лет работает Гильдия межэтнической журналистики. Это в нашей многонациональной стране - одна из важнейших тем. Мне очень приятно, что почти все, кто входит в Гильдию межэтнической журналистики, являются членами Союза журналистов России. Поэтому мы всегда друг друга поддерживаем, совместно работаем. Хочу поприветствовать и поздравить всех, кто участвовал в конкурсе. Надеюсь, этот конкурс будет и дальше будет продолжаться также регулярно, несмотря на все вирусы и все проблемы этого мира", - сказал он.

В категории "Этнические и локальные СМИ" жюри выбрало 12 призеров. Первое место в номинации "Печать" заняла газета из Воронежской области "Семилукская жизнь". В номинации "Телевидение" главную награду забрал телеканал "ЛенТВ24" Ленинградской области.

В номинации "Интернет" первое место заняло сетевое издание "Арбуз" Астраханской области, второе - портал Chita.ru города Чита и третье - новосибирское сетевое издание "НГС. Новости". Призовые места в номинации "Территория ЭТНО" заняли телеканал "Регион 29" - издательский дом "Правда Севера" города Архангельска, газета "Элистинская панорама" города Элисты и сетевое издание "Пункт-А" города Астрахани.

В сводной номинации "ЭТНОзвук", наследнице традиционной номинации "Радио", главную награду получил краснодарский радиоканал "Казак FM". В номинации "Детские и молодежные СМИ": новосибирская телекомпания МКС, телерадиокомпания "Удмуртия" города Ижевска и телеканал МЭТР города Йошкар-Олы.

Призерами специальной номинации "Блоги" стали YouTube-канал "Таня Мотаня", YouTube-канал "Генрих Немчинов", блог "Филологический маньяк". "Мы с прошлого года решили с Федеральным агентством по делам национальностей, что мы будем и блогеров оценивать. И меня очень радует, что наш конкурс помолодел <…> Мы будем стремиться, чтобы наши ряды пополнялись разными формами подачи этнической тематики. Главное, чтобы оставалась суть. Суть - это наше межнациональное согласие, это наше огромное богатство", - заключила президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Награду специальной номинации "Поколение мультимедиа" также получила Анна Черкасова из Липецка.

О конкурсе

По данным организаторов, в этом году в финал конкурса вышли 37 проектов из 25 регионов страны. В целом участниками конкурса стали 1 350 СМИ и блогов из всех федеральных округов России. Экспертный совет изучил более 14 тысяч работ самых разных жанров - статей, репортажей, документально-художественных фильмов, теле- и радиопередач.

В жюри конкурса вошли председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, декан факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Елена Вартанова, заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, заместитель генерального директора, главный редактор информационного агентства ТАСС Михаил Петров, председатель жюри этнических и локальных СМИ, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге и другие.

"СМИротворец" проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером.