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Пандемия COVID-19

Гинцбург: эпидситуация ухудшится, если "омикрон" вызовет быстрое развитие тяжелого ковида

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи выразил обеспокоенность, "насколько мутации, которые появились в "омикроне", влияют на взаимодействие с нашими клетками"
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

БАРВИХА /Московская область/, 29 ноября. /ТАСС/. Эпидемическая обстановка в России может ухудшиться, если при омикрон-штамме инфекционный процесс будет развиваться быстро. Об этом заявил в понедельник журналистам директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Что меня больше всего тревожит - это насколько те мутации, которые появились в этом "омикроне", влияют на взаимодействие с нашими клетками. В том плане, будет ли инфекционный процесс с момента заражения до перехода в тяжелую стадию развиваться 3-4 дня, как это [происходит] для дельта-штамма. <...> Если сбудется <...> [это] предположение, то, конечно, эпидемиологическая обстановка изменится в худшую сторону", - сказал Гинцбург.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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