Гинцбург: эпидситуация ухудшится, если "омикрон" вызовет быстрое развитие тяжелого ковида

БАРВИХА /Московская область/, 29 ноября. /ТАСС/. Эпидемическая обстановка в России может ухудшиться, если при омикрон-штамме инфекционный процесс будет развиваться быстро. Об этом заявил в понедельник журналистам директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Что меня больше всего тревожит - это насколько те мутации, которые появились в этом "омикроне", влияют на взаимодействие с нашими клетками. В том плане, будет ли инфекционный процесс с момента заражения до перехода в тяжелую стадию развиваться 3-4 дня, как это [происходит] для дельта-штамма. <...> Если сбудется <...> [это] предположение, то, конечно, эпидемиологическая обстановка изменится в худшую сторону", - сказал Гинцбург.