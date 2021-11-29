В Крыму восстановят льготы на проезд для вакцинированных пожилых людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма приняли решение разрешить работу общепита в ночное время, увеличить наполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 50% до 70%, а также восстановить льготы на проезд в общественном транспорте вакцинированным жителям старше 60 лет. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в " ВКонтакте " глава Крыма Сергей Аксенов.

"Принято решение о скором внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности в Республике Крым, в рамках которого учреждения общепита вновь смогут работать в ночное время, при этом наполняемость залов в театрах и кинотеатрах расширяется с 50 до 70%. Кроме этого, вакцинированным гражданам старше 60 лет будут восстановлены льготы на проезд в общественном транспорте", - написал Аксенов.

Он уточнил, что решения приняты после снижения темпов заболеваемости, но в случае усугубления ситуации, правительство Крыма будет принимать меры, соответствующие обстановке. "Несмотря на то, что в последние дни фиксируется снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией, число летальных случаев не уменьшается", - написал Аксенов.

По данным крымского Минздрава, за весь период пандемии в Крыму выявили 119 027 положительных на COVID-19 случаев, выздоровели - 106 678 человек, скончались - 3 583. 26 ноября сообщалось, что план по вакцинации от коронавируса выполнен на 73%, достигнуть показателя свыше 1,2 млн привитых жителей власти республики намерены в течение 1-1,5 месяца.