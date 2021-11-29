Аксенов: ураганный ветер стихнет в Крыму в ближайшие часы, но завтра ожидается вновь

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Ураганный ветер в Крыму стихнет, как ожидается, в ближайшие часы, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что во вторник на полуострове вновь ожидаются сильные порывы ветра.

Спасатели ранее предупредили об ураганном ветре до 35 м/с в ближайшие часы в Крыму.

"Ожидается, что через несколько часов ветер стихнет, однако завтра снова ожидается усиление ветра. Ситуация находится на особом контроле. Но в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, получения травм. Поэтому прошу всех крымчан отнестись с пониманием, быть максимально осторожными, по возможности оставаться дома, беречь себя и своих близких", - написал Аксенов.

Он уточнил, что, по информации "Крымэнерго", в связи с сильными порывами ветра без электроэнергии остались около 37 тыс. человек. "В круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению энергоснабжения. К ликвидации последствий непогоды привлечено необходимое количество специалистов и соответствующей техники, чтобы в кратчайшие сроки устранить все неполадки", - добавил Аксенов.

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.