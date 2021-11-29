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Под Костромой из-за АЧС ввели ограничения на охоту

Вирус выявили у дикого кабана

КОСТРОМА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Костромской области ввели ограничения на охоту в Костромском районе региона из-за обнаружения очага африканской чумы свине. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации области.

"В связи с выявлением случая заболевания африканской чумой свиней на части территорий Костромского района введены ограничения на охоту. Мера предпринята для предотвращения распространения опасного заболевания животных", - говорится в сообщении.

Африканскую чуму свиней выявили у дикого кабана на острове Моховатый. Как уточняет пресс-служба, запрет на все виды охоты действует в радиусе 20 км от выявленного очага. Охоту на кабана закрыли в радиусе 30 км от очага. Исключением является охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

Ранее власти региона ввели ограничения на охоту на территории Нейского, Парфеньевского, Антроповского и Макарьевского районов из-за обнаружения очага АЧС в одном из личных подсобных хозяйств.

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