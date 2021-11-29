Карантин по гриппу птиц установили в поселке Заповедном под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Вирус гриппа птиц выявили в личном подсобном хозяйстве в Славском городском округе Калининградской области. На территории эпизоотического очага установили карантин, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Указом губернатора [Антона Алиханова] на территории эпизоотического очага в поселке Заповедном установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц, также определена угрожаемая зона. С жителями поселков, входящих в угрожаемую зону, ведется разъяснительная работа о необходимости проведения отчуждения птицы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Государственная ветеринарная служба области проводит полный комплекс мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага заболевания. Министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова обратила внимание на необходимость неукоснительного соблюдения ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях и в личных подсобных хозяйствах. "В настоящее время эпизоотическая обстановка по высокопатогенному гриппу птиц на территории Российской Федерации крайне напряженная. На сегодняшний день в режиме карантина в России находится 41 очаг. Заболевание способно нанести колоссальный ущерб отрасли птицеводства", - приводит пресс-служба ее слова.

Высокопатогенный грипп птиц - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Наличие высоковирулентных штаммов вируса позволяет отнести его к особо опасным болезням, способным причинить крупный экономический ущерб. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100% гибели среди заболевших и поражать одновременно до трех видов птиц. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки. В диких популяциях птиц, в отличие от домашних, устойчивость к вирусу гриппа высока. Источник инфекции - больные и переболевшие, а также находящиеся в инкубационном периоде болезни птицы. В Калининградской области грипп птиц в последний раз регистрировался в 2017 году в дикой фауне.