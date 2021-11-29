У Италии пока нет свидетельств, что омикрон-штамм вызывает более тяжелое течение ковида

РИМ, 29 ноября. /ТАСС/. Доказательств того, что штамм "омикрон" вызывает более тяжелое течение коронавирусной инфекции, пока нет. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано в понедельник на сайте Высшего института здоровья Италии.

"Пока нет доказательств того, что омикрон-штамм вызывает более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими вариантами. Предварительные данные свидетельствуют о более высоком уровне госпитализации в ЮАР, но это может быть связано с общим увеличением числа инфицированных людей, а не с заражением именно штаммом "омикрон". В настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что специфические симптомы, связанные с этим вариантом, отличаются от симптомов, обусловленных другими [вариантами коронавируса]", - говорится в сообщении.

Специалистам института здоровья "пока неясно, является ли вариант "омикрон" более трансмиссивным, чем другие, включая дельта-штамм".

В Италии пока выявлено четыре случая заражения новым штаммом коронавируса. Инфицированный мужчина вернулся 11 ноября в республику из рабочей поездки в Мозамбик, 15 ноября после ПЦР-теста у него был выявлен омикрон-штамм, после чего пациент был изолирован вместе со своими близкими, у которых также оказались положительные результаты теста. В школе в южной области Кампания, где учатся двое детей мужчины, на карантин отправлены учащиеся двух классов. Сам зараженный рассказал телевидению, что чувствует себя хорошо, симптомы у него и его близких не являются опасными. Мужчина и члены его семьи вакцинированы.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.